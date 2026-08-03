







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、以前から噂されていたタリック・スクーバル投手のトレード獲得を発表した。球界を揺るがす大型補強が現実のものとなったが、これを巡り“お隣さん”からクレームが出ているという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今回取り上げられたのは、ロサンゼルス・エンゼルスの実況アナウンサーであるウェイン・ランダッツォ氏の発言。同氏は前日2日の試合中、スクーバルがドジャース入りするニュースが飛び込んできたことを受け、「球界全体に向けて不満をぶちまけた」という。



これについて、同メディアは「同氏が投げかけた最大の疑問は『なぜなのか』ということだった。なぜ他球団はドジャースの提示額を上回るオファーを出せなかったのか。多くの報道によれば、ドジャースのオファーは当初予想されていたほど強力なものではなかったという」と言及。



その一方で、「今回の件は、ドジャースが契約内容を工夫して他球団を出し抜いたという話ではない。デトロイト・タイガースが受け入れる可能性のあるトレード案を提示し、同チームがそのオファーを受諾したというだけのことだ。あるいは、責任はタイガース側にあるのかもしれない。スコット・ハリス編成本部長らは、トレード期限まで争奪戦を続けるのではなく、一気に決着をつける道を選んだようにも見えた」と指摘している。











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