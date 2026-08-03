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3日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはT.キャベッジ選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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キャベッジは2025年に巨人へ加入した来日2年目の外野手。



昨季は来日1年目ながら123試合に出場し、打率.267、17本塁打、51打点をマーク。左打ちの長距離砲として存在感を示し、今季も打線の中軸候補として期待されていた。



今季はここまで91試合に出場し、打率.239、13本塁打、29打点、4盗塁を記録。チーム上位の本塁打数をマークするなど長打力を示す一方、106三振を喫するなど確実性の面では課題も残していた。



同日に巨人では山瀬慎之助選手も登録抹消となっており、セ・リーグでは出場選手登録がない中での一軍離脱となった。



巨人打線にとって一発を期待できる助っ人外野手だけに、ファームで打撃の状態を整え、再び一軍の外野争いで存在感を示すことが期待される。















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【了】