







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの滝澤夏央は2日、ベルーナドームで行われたオリックス・バファローズ戦に「1番・遊撃」で先発出場。三遊間への難しい打球を素早く処理し、一塁でアウトにする好プレーを披露した。







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捕球から送球までの一連の動作が、抜群に速かった。2回表、オリックス・中川圭太が放った打球は三遊間の深い位置へ転がったが、滝澤は素早く回り込んで捕球。



ほとんど間を置かずに一塁へ送ると、正確なワンバウンド送球で打者走者を仕留めた。体の小ささを感じさせない強肩と俊敏な動きで、スタンドを沸かせた。



滝澤は関根学園高から2021年育成ドラフト2位で西武に入団した22歳の内野手。俊足と軽快な守備を武器にプロ1年目の2022年に支配下登録を勝ち取り、一軍で48試合に出場した。昨季は自己最多の125試合に出場し、遊撃や二塁を中心に存在感を高めた。











今季は8月3日時点で90試合に出場し、打率.290、1本塁打、25打点、11盗塁、出塁率.377を記録。



リードオフマンとして打線をけん引するだけでなく、内野の複数ポジションを高い水準で守り、攻守両面で欠かせない存在となっている。



西武は5-1で勝利。華麗な守備を連発する若き内野手が、この日もグラブでチームを支えた。



























【動画】捕ってからが速すぎる…！滝澤夏央の軽快守備がこちら

DAZNベースボールのXより













今日も華麗です



捕ってからが抜群に速い

滝澤夏央 ショートで好プレー



⚾️西武×オリックス

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【了】