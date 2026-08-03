東京ヤクルトスワローズ 最新情報
東京ヤクルトスワローズの田中陽翔は2日、ヤクルト戸田球場で行われたファーム・リーグ東地区14回戦、千葉ロッテマリーンズ戦に「7番・三塁」で先発出場。5回に今季ファーム第3号となるソロ本塁打を放った。
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将来性を感じさせる特大アーチだった。1-5と4点を追う5回、先頭打者として第2打席に立った田中は、ロッテ先発・田中晴也と対戦。
カウント1-0から投じられたボールを豪快に振り抜くと、打球は中堅方向へ一直線に伸び、そのままバックスクリーンへ飛び込んだ。反撃の口火を切る一発となった。
田中は健大高崎高から2024年ドラフト4位でヤクルトに入団した高卒2年目の内野手。高校時代には甲子園も経験した。
今季は一軍で22試合に出場し、打率.209、3打点を記録。ファームではここまで41試合の出場で打率.246をマークしており、この試合の一発で本塁打数を3本に伸ばした。
チームは終盤に逆転を許して9-10で敗れたが、燕の未来を背負う若き内野手が、豪快な一発で成長ぶりを示した。
【動画】バックスクリーンへ一直線！田中陽翔の特大ソロホームランがこちら
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燕の未来
バックスクリーンへ特大弾
田中陽翔 ファーム第3号ホームラン
⚾️ヤクルト×ロッテ（ファーム）
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