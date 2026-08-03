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読売ジャイアンツの小笠原慎之介は2日、東京ドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に先発登板。5回の第2打席で右翼線への三塁打を放ち、プロ11年目で自身初となるスリーベースヒットを記録した。







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投手とは思えない強打と激走で、東京ドームをどよめかせた。1-0で迎えた5回、先頭打者として打席に立った小笠原は、DeNA先発・深沢鳳介が投じたスプリットを力強く捉えた。



打球が右翼線を破って外野を転々とする間に一塁、二塁を蹴ると、最後は三塁へ滑り込み。プロ初の三塁打に、塁上で笑顔を見せた。











小笠原は東海大相模高から2015年ドラフト1位で中日に入団した左腕。2025年に海を渡ってワシントン・ナショナルズでプレーし、今季途中から巨人に加入した。



この日は3回の第1打席でも右前打を放っており、巨人移籍後初安打を含むプロ初のマルチ安打を記録。投げても7回を投げて2失点と試合を作ったが、5回無死三塁の好機では後続が倒れ、追加点にはつながらなかった。



チームは1-2で逆転負けを喫したが、マウンドだけにとどまらない高い野球能力を印象づける一打となった。



























【動画】東京ドームを大激走…！小笠原慎之介、プロ初のスリーベースヒット



DAZNベースボールのXより





強打からの激走🏃



小笠原慎之介

キャリア初のスリーベースヒット



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【了】