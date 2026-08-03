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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は、豊富な外野手の有望株や契約状況を理由に、トレード候補として名前が挙がっている。しかし、ファンやチーム内で愛される存在をシーズン途中に放出することは、3連覇を目指す球団に悪影響を与える可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が言及した。



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ドジャースは昨季のトレード期限にも、余剰戦力だったダスティン・メイ投手を放出し、現在3Aで好成績を残しているジェームズ・ティブス三世外野手とザック・アーハード外野手を獲得した。そのため、絶対的な主力でなければ、同様の取引を行う余地はある。



そこで放出候補に挙げられたヘルナンデスは、3年総額6600万ドル（105.8億円）の契約を残し、2028年には1500万ドル（約24億円）の球団オプションも設定されている。今季は打撃で苦しんでいるものの、大谷翔平選手らと上位打線に並ぶほどの実力がある。



しかし、戦力面や契約面で放出の理由が成り立っても、ファンやクラブハウスの感情を無視することはできない。過去にはミルウォーキー・ブルワーズが人気選手を期限前に放出したことでチーム内に動揺が広がり、その後に失速した例も挙げられた。



注目の集まるヘルナンデスの動向について、グリック氏は「ドジャースは低迷するほど実力が劣っているわけではないが、チームの雰囲気は勢いの重要な要素であり、10月が近づけばその重要性は格段に高まる。今季は3連覇に向けて全力を注ぎ、ロースターに関する頭痛の種に対処するのは将来にまわすのが最善かもしれない」と言及した。













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