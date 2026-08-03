フランクフルトは2日、クラブ・ブルッヘからナイジェリア代表MFラファエル・オニェディカを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「25」に決定。契約期間は2031年6月30日までの5年となる。

なお、ドイツメディア『シュポルト・ビルト』によれば、移籍金は900万ユーロ＋アドオンの総額1000万ユーロ（約18億円）程度となり、クラブ・ブルッヘはリセール時の移籍金5％を受け取る契約になっているようだ。

フランクフルトでスポーツ担当取締役を務めるマルクス・クレシェ氏は中盤の新たな軸の獲得に満足感を示している。

「ラファエル・オニェディカは、そのフィジカルの強さや戦術的な理解度だけでなく、何よりも並外れた安定感で我々に強い印象を与えてくれた。彼は近年レギュラーとして活躍し、ベルギーで数多くのタイトルを獲得しています。また、貴重な国際経験も備えている。25歳という年齢でさらなるポテンシャルを秘めており、我々のチーム編成において重要なピースとなるだろう」

現在25歳のオニェディカは184センチメートルの守備的MF。ユース年代でデンマークの強豪ミッティランに加入すると、フレデリシアへの武者修行を経てトップチームでも活躍し、2022年にベルギー屈指の名門へ完全移籍した。

クラブ・ブルッヘでは加入1年目から4シーズンに渡ってフル稼働し、2度のリーグ制覇など4つのタイトル獲得に貢献。ナイジェリア代表でもここまで26試合に出場するなど、スーパーイーグルスの中軸を担う存在だ。

日本代表MF堂安律もプレーするフランクフルトは中盤のフィルター能力が課題の一つとなっており、バイエルンから完全移籍で獲得したMFノエル・アセコとともに屈強な守備的MFの補強は非常に重要なものとなるはずだ。