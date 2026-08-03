







オリックス・バファローズの杉澤龍外野手が、一軍で確かな手応えをつかんでいる。これまでは二軍で結果を残しながら、一軍では思うように力を発揮できなかったが、今季はプロ初本塁打を記録。結果を求めすぎず、相手投手との勝負に集中できるようになった背景には、オフに先輩たちと重ねた厳しい練習があった。杉澤の意識と打撃を大きく変えた学びに迫る。（取材・文・写真：野口航志）





プロフィール：杉澤龍

秋田県出身。東北高、東北福祉大を経て、2022年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団した。プロ4年目の今季は一軍で出場機会を増やし、プロ初本塁打を記録。走攻守を兼ね備えた外野手として、一軍定着を目指している。







「結果はあとからついてくる」杉澤を変えた試合への向き合い方

[caption id="attachment_278681" align="alignnone" width="1013"] 取材に応じたオリックス・杉澤龍【写真：野口航志】[/caption]











オリックス・杉澤龍にとって、今季の前半戦は飛躍への足掛かりとなった。これまで二軍では結果を残しながら、一軍の舞台では思うように力を発揮できない時期が続いた。しかし、今季はプロ初本塁打を放つなど、着実に存在感を高めている。



本人も、その変化を確かな手応えとして受け止めていた。



「やってきたことを試合でちゃんと出せるようになった。その中でも課題が見つかった前半戦だったので、すごく充実した時間を過ごせています」



以前は一軍に上がると、限られた機会の中で結果を残さなければならないという気持ちが先に立っていた。



「技術もそうですけど、やっぱり気持ちの部分が一番大きいかなと思います。無駄に変なことを考えることもなく、相手ピッチャーとしっかり勝負できているところが一番大きいです」



結果を求めすぎず、試合へ入るまでの準備を大切にする。そう思えるだけの練習を、杉澤はオフから積んできた。



「本当に『結果はあとからついてくる』という考えになりました。まずは準備の段階と、試合に入る時の気持ちを整理して、ちゃんと入っていけているのがいいのかなと思います」



その自信をつくったのが、ソフトバンク・栗原陵矢、広島・坂倉将吾らとの自主トレだった。すでに一軍で実績を残している二人が、自分よりも多く、厳しい練習を重ねている。その姿を間近で見たことが、杉澤の基準を大きく変えた。







「考え方を180度変えるきっかけになった」栗原から学んだ打撃

[caption id="attachment_278674" align="alignnone" width="1200"] オリックス・バファローズの杉澤龍【写真：野口航志】[/caption]











今年1月に初参加した坂倉との練習では、毎日のランメニューに加え、下半身を追い込むトレーニングにも取り組んだ。足を上げてタイミングを取る杉澤にとって、軸となる下半身の強化は打撃の安定にも直結した。



「僕は足を上げるタイプなので、そこで少しでもブレたら全体が崩れてしまいます。足腰をしっかり鍛えられたことで、バッティングの軸が安定したと思います」



なかでも栗原との出会いは、自身の野球人生を変えるほど大きなものだった。



「本当に変わりましたね。野球に対する気持ちも、より一層強くなりました。バッティングの技術的な部分でも、これまでずっと野球をやってきた中で、考え方を180度変えるきっかけになりました」



それまでの杉澤は、ボールを上から強く叩くような感覚でスイングをしていた。ただ、その形ではボールを捉えられるポイントが短く、速い球への対応に難しさがあった。



栗原から学んだのは、ボールを点ではなくラインで捉える考え方だった。ヘッドを少し垂らし、本人の感覚では「波打つくらい」の軌道でバットを出す。新しい感覚を取り入れたことで対応力が上がり、打球にも力強さが生まれた。



具体的な言葉以上に、活躍する選手の姿勢や練習量から多くを学んだ。杉澤は、それを自分の中へ落とし込みながら一軍で戦う準備を整えてきた。



そんな杉澤には、野球人生を支える二つの言葉がある。後編では、それぞれの言葉と出会ったきっかけ、そして昨季までチームメートだった先輩の背中から学んだことに迫る。



（取材・文・写真：野口航志）













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