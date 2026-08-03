







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季5月下旬、ケンドール・ジョージ外野手が2Aの試合中にバットドッグと交錯しかけ、左膝を痛めるというまさかのアクシデントがあった。そこからまだ2か月ほどしか経っていない中、またもマイナー選手が不運に見舞われたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「またしても、ドジャース傘下の外野手がマイナーで思わぬアクシデントに見舞われた。現在3Aでプレーしているアレク・トーマス外野手は、土曜日に行われた試合の開始前に、ダグアウトからグラウンドへ駆け出した際にアクシデントに遭遇した」と言及。



続けて、「彼はダグアウトを出た際、フィールド上をスクーターで走っていた相手チームのマスコットと衝突した。幸いにも彼に大事はなく、同戦には出場して4打数無安打だった。ただし、日曜日の試合には出場しなかった」と詳細を伝えている。



トーマスは今季5月中旬にアリゾナ・ダイヤモンドバックスからトレード加入した26歳。メジャー昇格を目指していた中での衝撃アクシデントは今後にどのような影響を及ぼすのだろうか。











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