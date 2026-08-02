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ロサンゼルス・ドジャースでは、ウィル・スミス捕手が負傷離脱しており、ダルトン・ラッシング捕手が代役を務めている。トレード期限が迫る中、球団は新たな捕手を獲得すべきとの意見が強まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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スミスの回復は順調に進んでいるものの、デーブ・ロバーツ監督は今季中に復帰できるかについて「分からない」と認めた。その一方で、球団としては復帰を見込んでいると説明している。



しかし、トレード期限までにスミスの状態を完全に把握することは難しいため、将来的に不要となる可能性があったとしても、現時点で捕手を確保するべきだとの見方が示された。



そこで候補として挙げられたのが、昨季ドジャースに所属したベン・ロートベット捕手か、球界屈指の捕手であるアドリー・ラッチマン捕手だ。ラッチマンを獲得した場合、スミス復帰後の起用に疑問が残るが、戦力なることは間違いない。



注目の集まるドジャースの捕手事情について、コロマ氏は「現在、ドジャースのロースターに登録されている捕手はラッシングとエリーゼル・アルフォンゾ捕手だが、スミスが欠場し続ける場合、この2人が穴を埋められるか不透明だ。ロバーツ監督は、スミスが今季中に復帰できるかどうか確信が持てないと認めている」と言及した。











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