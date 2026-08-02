







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担うエリック・ラウアー投手に放出の噂が浮上している。ここまでの活躍ぶりを考えると少々もったいない面もありそうだが、本人はいかなる展開も受け入れると既に覚悟を決めているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入したが、それまでは8登板、1勝5敗、防御率6.69とサッパリだった一方、加入後は9登板、5勝0敗、防御率2.96と好投。それでも、故障者が戻れば居場所を失う公算が高いとみられている。



同メディアによると、ラウアーは「ここに来る前から、短期間だけチームに加わるような立場になるかもしれないということは分かっていた。主力に何人か故障者が出ていて、必要なところを穴埋めするという役割だ。でも、ここは本当に気に入っているし、自分としてはうまくやれていると思っています。このチームの一員であり続けたいね」と率直な心境を吐露。



その一方で、「気持ちが半分は試合から離れ、半分はクラブハウスに向いてしまう。そんな状態は誰にとっても良いことではない。だから毎日球場に来て、できる限りの準備をして、マウンドではベストを尽くすよう心掛けている。そして、あとはなるようになる。それらの決断は、僕の立場よりはるか上の人たちが下すことだ」とも口にしているという。











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