







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはトレード期限を前に、選手の放出噂が複数浮上している。先発ローテの一角を担うエリック・ラウアー投手はその筆頭格だが、移籍先の具体名も挙げられるなど噂は過熱しつつあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入。移籍後は9登板、5勝0敗、防御率2.96と好投が続いているが、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手らが復帰すれば使いどころがなくなるとみられている。



同メディアは「スネルとグラスノーは復帰が近づいており、さらにタリック・スクーバルの獲得が実現する可能性もあるため、ラウアーはトレードに出せる戦力となっている。彼はリリーフの経験もあり、残留の選択肢もあることから、トレード交渉を有利に進められる。ただ、豊富な投手陣を考えれば、彼は余剰戦力となる」と指摘。



続けて、「地元ラジオ局の番組で司会を務めるデービッド・ヴァッセイ氏は、移籍先としてシカゴ・ホワイトソックスが有力だと具体的に名前を挙げた」としつつ、「もしドジャースがプロスペクトトップ15の誰かを放出したくないのであれば、ホワイトソックスとのトレードを模索するはずだ。ラウアーをシカゴへ送り、その見返りとして20位～30位あたりに位置するプロスペクトを獲得することになるだろう」という同氏の見解を伝えている。











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