大谷翔平 最新情報
大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。タイガースがどのような動きを見せるのかが注目される中、米メディア『ドジャースウェイ』は、その前に“布石”が打たれる可能性について言及している。
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同メディアは「タイガースはハビアー・バエスをILから復帰させるためにロースターを空ける必要があり、ジェイク・ロジャース捕手をDFA（メジャー契約40人枠から外す措置）とした。彼は6シーズンにわたってチームを支えてきたが、今後数日のうちに新天地を見つける可能性が高い。ドジャースがその彼を加えることは、スクーバル獲得を目指す上で楽しい前哨戦となるだろう」と言及。
続けて、「彼とスクーバルは長年バッテリーを組んできた間柄で、お互いをよく理解している。もし大型補強へ踏み切るのであれば、スクーバルが馴染むための良いきっかけになるかもしれない」と記している。
ドジャースは現在ウィル・スミス捕手の離脱が長引いており、代役を務めるダルトン・ラッシング捕手以外の陣容も心もとない状況だが、ロジャース獲得に動くことは果たしてあるのだろうか。
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