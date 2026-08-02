● ドジャース 2－3 レッドソックス ○

＜現地時間8月1日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースが2連敗で後半戦初のカード負け越し。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場し、5試合連続安打をマークした。

1点先制を許して迎えた1回裏、先発右腕トーリに対する第1打席は、カウント1-1から低めのフォーシームを弾き返して中前安打。2番アンディ・パヘスの右直で果敢に二塁へのタッチアップを試みたが、走塁死を喫した。

テオスカー・ヘルナンデスの10号2ランで逆転に成功した2回裏、二死二、三塁での第2打席は勝負を避けられ申告敬遠。2番パヘスが二ゴロに倒れ、追加点を挙げることはできなかった。

同点の5回裏、先頭での第3打席はカウント1-2から外角低めボールゾーンへのカーブに手を出して空振り三振。7回裏の第2打席は2番手左腕スレイテンに対して二ゴロに倒れ、この試合3打数1安打、1四球、1三振という内容。今季成績は打率.291、24本塁打、OPS.939となった。

ドジャースは2対1と一時リードするも、先発の山本由伸がラファエラに2打席連続の本塁打を浴びて同点に。8回表に決勝点を与え、今季7敗目を喫した。打線は計10安打を記録しながら山本を援護することができなかった。