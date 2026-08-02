● ドジャース 2－3 レッドソックス ○

＜現地時間8月1日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間1日、本拠地でのレッドソックス戦に先発登板。8回3失点という投球で今季7敗目を喫した。

中6日でマウンドに上がった山本は初回、2番ラファエラへの初球スプリットが高めに浮き、左中間スタンドへの13号ソロを被弾。試合開始からわずか3球で先制点を失った。

2回表はオリックス時代のチームメイトである吉田正尚との初対戦を迎え、カウント2-2から外角低めのカットボールで見逃し三振。この回を無失点に抑えると、直後に打線が2対1と逆転に成功した。ところが、山本は3回表の二死から2番ラファエラに2打席連発の14号同点ソロ。内角のスプリットを初回と同じ左中間スタンドへ運ばれた。

4回表にも吉田を中飛に打ち取るなど、この試合初めての三者凡退。6回表にはラファエラと3度目の対戦を迎えたが、ここは右飛に仕留めた。同点被弾から7回終了まで打者13人連続アウトを記録し、4イニング連続で三者凡退に封じた。

しかし同点の8回表、先頭の7番モナステリオに二塁打を浴びると、続く8番デュランにバント安打を許して無死一、三塁。9番ウォンを遊ゴロ併殺に打ち取ったが、この間に勝ち越し点を献上した。8回96球を投げて4被安打、1四球、3奪三振、3失点。今季成績は11勝7敗、防御率2.76となっている。