







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を必ずしも必要としていないものの、獲得交渉に参加する可能性がある。スター選手が市場に出た際には、現在の戦力にかかわらず話し合いへ加わることが球団の基本姿勢だという。米メディア『USAトゥデイ』のクリスティ・アカート記者が言及した。



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アンドリュー・フリードマン編成本部長は、球界にスター選手はそれほど多くないため、そのような選手が獲得可能になれば、ドジャースは常に交渉へ参加すると説明した。



現在のトレード市場で、その条件に当てはまる唯一の選手がスクーバルだとみられている。タイガースはア・リーグ中地区4位に沈み、スクーバル自身も今季終了後にフリーエージェント（FA）となるため、複数の優勝候補が去就に注目している。



もしスクーバルがドジャースに移籍となれば、大谷翔平選手らに加わるスター選手となる。戦力は大幅に強化され、ワールドシリーズ3連覇に大きく近づくだろう。



これまで数々のスター選手を獲得してきたドジャースについて、アカート氏は「ドジャースがスクーバル獲得に本腰を入れているわけではないが、優れたフロントならどこでもそうであるように、彼らは交渉を進めている」と言及した。













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