









今季、楽天で2年目を迎えた柴田大地投手が、ブルペンの一角として飛躍を遂げている。前半戦だけで自己最多の24試合に登板し、緊迫した場面でもマウンドを託されるようになった。ヤクルト時代の苦悩、現役ドラフトによる移籍、そして再び訪れた野球人生の岐路。28歳の右腕は、どのように居場所をつかみ、ブルペンの“救世主”へと変わったのか。（取材・文：阿部ちはる）





プロフィール：柴田大地

東京都出身。高校時代は日体荏原高（現：日体大荏原高）でプレーし、卒業後は日本体育大、日本通運を経て、2021年ドラフト3位でヤクルトに入団した。2024年の現役ドラフトで楽天へ移籍。移籍1年目のシーズン終了後に戦力外通告を受けたが、その後に支配下再契約を結んだ。楽天で2年目を迎えた今季は自己最多の登板数を更新し、ブルペンの一角として存在感を発揮している。







戦力外から這い上がった“救世主”

[caption id="attachment_277870" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・柴田大地【写真：阿部ちはる】[/caption]











7月14日のオリックス戦（楽天モバイル）の7回2死一、二塁の場面でその名前がコールされると、スタンドから大きな拍手が送られた。リードは1点。「頑張れ！」という応援よりも「抑えてくれる」という信頼の拍手だ。一打同点の場面で宗佑磨を見逃し三振に斬って取り、3-1の勝利に貢献した。



柴田大地は今季、絶体絶命のピンチを救う救世主となっている。



「マウンドに立ったら『抑えたい』という気持ちしかないです」



その真っすぐな闘争心が代名詞。気迫の投球と打ち取った後の咆哮に、チームメートもファンも自然と胸が熱くなる。前半戦終了時点でキャリアハイとなる24試合に登板し、プロ初セーブもマークした。いまやブルペンに欠かせないリリーバーとなった5年目の柴田だが、プロ入りからの4年間は試行錯誤の連続だった。



思えば、楽天での飛躍は必然だったのかもしれない。ヤクルト時代、二軍で苦しむ右腕に声をかけ続けていたのが今季から楽天に加入した小野寺力投手コーチだ。「体は出来上がっているんだから、あとはその使い方をどうしていくか。体の使い方1つで変わるよ、と付きっ切りで一緒にやってくれていたんです」と振り返り、今季序盤も一軍でアドバイスを受けたことが今の成績につながっていると感謝を口にする。



楽天で2年目を迎え、ようやく納得のいくボールが一軍のマウンドで投げられるようになってきた。現役ドラフトや戦力外を経験した28歳。柴田は遅咲きなのかもしれない。



だが、遠回りではなかった。多くの出会いに恵まれ、自身の手で切り拓いてきた確かな歩みだ。





「何やってんだろう」答えを見いだせなかったヤクルト時代

[caption id="attachment_277880" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・柴田大地【写真：阿部ちはる】[/caption]











ヤクルトでの3年間は下積みで終わった。社会人の日本通運から2021年ドラフト3位で入団。即戦力としての期待を受けていたことは間違いない。柴田自身も、早く結果を残さなくてはいけないと感じていた。



しかし、制球も球速も理想とは程遠い。「何やってんだろう」と焦りばかりが募っていった。投球フォームを見直し、ウエートトレーニングをやめるなど調整法も試したが、答えを見いだせないまま、ヤクルトでの一軍登板は3年間でわずか2試合に終わった。そんな中、2024年の現役ドラフトで楽天への移籍が決まった。



結果を残さなければ生き残れない。その状況に変わりはなかったが、気持ちの面ではこれまでの3年間とは違うものがあったという。



「違うチームになったことで、いい意味で切り替えることができたというか。『ここでしっかりアピールして一軍に上がれるように頑張ろう』という思いでした」



そして楽天のコーチやトレーナーとじっくり話す機会があったことで、「自分の中で掴むものがあった」と徐々に球速が上がっていき、移籍1年目はプロ初勝利を手にするなど、一軍で6試合に登板し防御率2.08。満足できる結果ではなかったが、自身の投球に手応えを得たことは大きかった。



しかし、プロ野球の世界は甘くない。10月29日、戦力外を通告された。



「さすがに落ち込みました。『とうとう自分にも来てしまったか』と。悔しかったですし、この先どうしようかな、と」



トライアウトに向け練習を続けていたところに、再契約の連絡。ほっとすると同時に覚悟が決まった。



「そこがターニングポイントだったかなと思います。気持ちの面でも割り切れると言いますか、『やるしかない』と。一度切られている身なんだから、もう怖いものは何もない。生きるか死ぬかなので。マウンドに立った時にも、割り切って入り込めるようになりましたね」



気持ちの変化と同時に、技術面でも確かなものをつかみ始めていた。投球フォームやリリースまでの力を入れるタイミング。さらに一軍で投げる体力や調整方法など、一つひとつの歯車がかみ合い出した。



「ヤクルトでの3年間と楽天での1年間で様々なトレーニングに取り組み、投げ方のイメージに関してもあらゆることにトライしました。その中でいいところだけを残してきて昨オフ、自分がイメージしていたものが形になってきた感じです。何かのきっかけでというのではなく、徐々に徐々に、ですね」



その歩み同様、ゆっくりと確実にステップアップしている。劣勢の場面やワンポイントを経験し、現在託されるマウンドは流れを渡したくない場面。それは、首脳陣からの信頼の証でもある。だが、まだ満足はしない。「勝ちパターンで投げたいという思いはあります」。目指す場所はさらなる高みだ。



そんな柴田に、ここまで歩んできた道のりについて尋ねると、ある言葉が返ってきた。





「僕は運がいい」未来を切り拓く“自分に期待する”力

[caption id="attachment_277869" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた楽天・柴田大地【写真：阿部ちはる】[/caption]











「僕は運がいいなと思うんです」



これまでの野球人生を振り返ってもらった時、最初に放った言葉だ。



「もし（現役ドラフトで）他球団にいっていたらまた違う野球人生だったかもしれないし、もう野球を辞めていた可能性もあるなって。だから楽天に入れたことも、なにかの縁だったというか、運が良かったのかなと思いますね」



日体大ではケガに泣かされ、公式戦での登板はゼロ。それでも、日本通運の練習に参加したことがきっかけで入社が決まり、都市対抗野球の優勝に貢献するなど2年後にはプロ入りの夢を叶えた。そして苦しい時間を乗り越え、今は楽天で居場所を掴もうとしている。



この歩みは運だろうか――。運はあらゆるところに転がっている。きっと、素晴らしい出会いも誰にでも訪れる。だがそれを拾って自分のものにできるか、あるいは誰かの目に留まったとき、その人の心を動かすことができるかは自分次第だ。そこまでにどれほどの努力をしてきたかで、いい運にできるかが決まる。



鍛え上げられた肉体と強い意志を宿す右腕は、運よく今のポジションにいるのではない。自分を信じ、努力を続けたからこそ、いい運を拾い、出会いを活かし、現在のポジションをつかんだのだ。



「一番やりがいを感じる瞬間は一軍のマウンドで抑えて、歓声が起こるときですね。それはファームでは味わうことができませんから。たくさんのお客さんの前で、あの緊張感の中で投げて抑える。そして大きな歓声が挙がる。その瞬間はすごくやりがいがありますし、楽しいですね」。そう語る柴田の目は生き生きと輝いている。



グラブに刻まれている言葉がある。

“自分に期待する”



「自分に期待できないと、ポジティブな気持ちにもならないし、自分が良くなっている未来やいいイメージが想像できないなと。だからこそ自分に期待するというメンタリティがすごく大事だなと思っているんです」



未来を切り拓くのは自分自身だ。柴田はその右腕で、マウンド上で、それを証明している。



（取材・文：阿部ちはる）







【著者プロフィール】

あべ・ちはる

宮城県出身。仙台大学卒業後、ベースボール・マガジン社に勤務。その後フリーランスになりスポーツライターとして楽天イーグルスを中心に取材活動をおこなっている。主な寄稿先に週刊ベースボール（ベースボール・マガジン社）、syncSPORTS by Rakutenなどがある。













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【了】