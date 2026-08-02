大谷翔平 最新情報
大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正捕手のウィル・スミス捕手の故障離脱が長引いている。また、代役を務めるダルトン・ラッシング捕手の代わりが見当たらないことも懸念されているが、現状を打破するために争奪戦に参加するかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。
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獲得候補と目されているのは、マイアミ・マーリンズ所属のリアム・ヒックス捕手。今季がメジャー2年目の27歳で、ここまでに96試合、打率.282、14本塁打、60打点といった数字を残している。
同メディアは「MLB.comのマーク・フェインサンド記者によると、8月3日のトレード期限を前に捕手の補強を目指している球団が6球団あることから、ヒックスを放出する決断を迫られる可能性がある。同記者によると、興味を示している球団はニューヨーク・ヤンキース、ドジャース、シカゴ・ホワイトソックス、ボストン・レッドソックス、テキサス・レンジャーズ、タンパベイ・レイズの6球団だという」と言及。
続けて、「彼は7月27日時点で捕手として272イニングに出場しており、DRSでは守備評価は平均的（±0相当）とされている。平均以上の打撃力も兼ね備えていることから、捕手補強を必要としている球団であれば、どこでも捕手陣の戦力として迎え入れる余地があるだろう」と記している。
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