







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの浅野翔吾は1日、ひたちなか市民球場で行われたファーム・リーグ交流戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に途中出場。6回に今季ファーム第5号となる2ラン本塁打を放ち、チームの9-6の勝利に貢献した。







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泳がされながらも、最後はスタンドまで運んだ。6回途中から右翼の守備に入り、二死一塁の打席を迎えた浅野は、楽天の2番手・内星龍と対戦。



フルカウントから外角へ落ちるスプリットに反応すると、前さばきで捉えた打球は左中間席へ飛び込んだ。最後は右手一本になりながらも、持ち前のパワーで仕留めた技ありの一発だった。











浅野は高松商高から2022年ドラフト1位で巨人に入団した高卒4年目の外野手。高校時代から右の長距離砲として注目を集め、将来の主軸候補として期待されている。



今季は一軍で9試合に出場し、打率.185、1本塁打、1打点を記録。ファームでは60試合に出場し、打率.324、5本塁打、32打点、OPS.898と好成績を残している。



この日は途中出場ながら2打数1安打2打点と、後半戦最初の打席で一発回答を見せた。



外へ逃げる変化球に泳がされながらも、左中間席まで運んだ浅野。一軍再昇格へ向けて鮮烈なアピールを見せた。



























【動画】右手1本でスタンドへ！浅野翔吾、左中間への技あり2ラン



DAZNベースボールのXより





150キロを逆方向へ



一軍復帰へむけて準備万端

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【了】