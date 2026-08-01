第31回ちばぎんカップが8月1日に行われ、ジェフユナイテッド千葉と柏レイソルが対戦した。

千葉県を代表する名門同士による風物詩のプレシーズンマッチは、今回が31回目の開催。Jリーグのシーズン移行に伴い、近年では慣れない夏場の開催となっている。

千葉のホームスタジアム『フクダ電子アリーナ』にてキックオフを迎えたゲームは、序盤の2分、良い入りを見せたホームチームが決定機を作り出す。右サイドでのロングスローの流れから、新加入のエリソンが左足を振り抜いたが、GK小島亨介に阻まれる。対する柏も8分、小泉佳穂がグラウンダーのミドルシュートを放ったが、ここは枠を外れた。

続く19分には、千葉が敵陣右サイドでフリーキックを獲得。津久井匠海の蹴ったボールを、新加入のダニエル・ホールが頭で沈めたが、ここはオフサイドの判定で得点は認められない。

以降の時間帯は柏が主導権を握り、仲間隼斗や垣田裕暉らがフィニッシュまで持ち込むシーンを作ったが、スコアレスでハーフタイムに突入。後半に入ってからも柏がボールを握る時間が長かったが、スコアレスの時間帯が続く。両チーム、メンバーを入れ替えれながら、時計の針が進んだが、第31回ちばぎんカップの勝敗を分ける1点は生まれず、0－0で試合終了の笛が吹かれた。

勝敗はPK戦に委ねられることに。先攻の千葉は4人、後攻の柏は5人全員が成功。5－4で柏がPK戦を制した。千葉の2人目、姫野誠のシュートはクロスバーに嫌われたものの、両チームの残る9名は次々と成功を重ねた。

2026／27明治安田J1リーグはまもなく開幕。千葉は8日に敵地でサンフレッチェ広島と、柏は同じく8日にホームで水戸ホーリーホックと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ジェフユナイテッド千葉 0－0（PK戦：4－5） 柏レイソル

【得点者】

なし