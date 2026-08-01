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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が、トレード候補として浮上したことで大きな反響が広がっている。今季の打撃不振や球団が抱える豊富な外野手層を理由に放出の可能性が指摘される一方、ポストシーズンでの勝負強さを評価し、残留を望む声も上がった。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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ヘルナンデスは2027年までドジャースとの契約を残している。しかし、球団はマイナーに多くの有望な外野手を抱えているうえ、両翼を守る右打者にも余裕があるため、実力を持ちながらもトレード可能な存在とみられている。



今季は71試合に出場し、打率.251、出塁率.323、長打率.390、OPS.713、本塁打8、打点37を記録。大谷翔平選手らとともにチームのレギュラーとして起用されているが、平均を下回る打撃成績がトレード報道に現実味を与えている。



一方、ヘルナンデスは過去にシーズン本塁打25を狙える力を示し、直近2年間はドジャースのポストシーズンでも重要な役割を果たしてきた。大舞台で勝負強い打撃を見せられることから、今後も優勝争いで貴重な戦力になるとの見方がある。



様々な声が上がるヘルナンデスについて、コロマ氏は「彼は確かにトレード要員としての価値がある。しかし、過去にチームのために成し遂げてきたことを考えると、この外野手を手放したくないという声も少なくない」と言及した。













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