







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはトレード期限を前に複数の大物選手と結びつけられているが、明確な補強ポイントがないため、無理に取引を成立させる考えはないようだ。負傷者の回復状況を見極めながら動く方針を示している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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近年のドジャースは、獲得価格が高騰するトレード期限直前ではなく、オフシーズンにロースターを整える方針を重視してきた。これにより、必要以上の選手を放出せず、豊富な戦力を維持できている。



今季はブレイク・スネル投手が肘、タイラー・グラスノー投手が背中の負傷で離脱し、大谷翔平選手も二刀流を控えている。球団は新戦力を獲得するよりも、現在所属している選手の復帰を優先したいと考えているようだ。



アンドリュー・フリードマン編成本部長は「時間が経つにつれて、復帰予定の選手たちについてさらに多くのことが分かってくるだろう。少なくとも現時点は、差し迫った補強の必要性はないと感じているため、我々は7月を非常に機動的な姿勢で臨むことができる」と明かした。



注目されるドジャースの動向について、レビン氏は「彼らは今季に入ってから、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手をはじめ、多くのトップクラスの選手との関連が報じられてきた。しかし、少なくとも現時点では、彼を獲得するために戦力を犠牲にするつもりはないようだ」と言及した。













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