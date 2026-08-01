第108回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が1日に行われ、鳥取代表の鳥取城北は、初戦で岡山代表の岡山学芸館と対戦することが決まった。試合は大会第5日の第2試合に行われる。同じ中国地区の代表校同士が、初戦からぶつかることになった。

鳥取県勢は、夏の甲子園で10大会連続初戦敗退中。最後の白星は、八頭が角館を6-1で下した2014年で、鳥取城北が勝利すれば県勢にとって12年ぶりとなる。

連敗ストップを託された鳥取城北は、3年連続8回目の出場。鳥取大会決勝で米子東を12-3で下し、3年連続で代表切符をつかんだ。

対する岡山学芸館は、3年連続5回目の出場。岡山大会決勝では倉敷商との接戦を5-4で制し、こちらも大会3連覇を達成した。

岡山学芸館は、2024年と2025年の夏の甲子園で2年連続ベスト16入り。近年の全国舞台で安定した成績を残している。

ともに地方大会を3年連続で制した両校だが、全国での近年の成績は対照的だ。2年連続で16強に進んでいる岡山学芸館に対し、鳥取城北には県勢の長い連敗を止める期待がかかる。

鳥取城北が同地区の強豪を破り、鳥取県勢に12年ぶりの白星をもたらすのか。それとも岡山学芸館が、近年の甲子園で見せてきた勝負強さを発揮するのか。中国地区を代表する両校の対決に注目が集まる。

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