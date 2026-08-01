







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。実現には莫大なコストがかかるとみられるが、米メディア『ドジャースウェイ』は、より低コストで獲得できそうな投手がいると言及している。



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獲得候補に挙がったのは、シンシナティ・レッズ所属のハンター・グリーン投手。今季は開幕前に受けた右肘手術の影響で7月まで離脱しており、日本時間29日終了時点では4登板、2勝2敗、防御率7.06といった数字にとどまっている。



同メディアは「レッズはトレード期限で売り手に回るとみられている。球団はまず、今季終了後にFAとなる選手たちの放出を優先する方針だが、エースのグリーンに対するオファーにも耳を傾ける姿勢だという。彼はスクーバルの有力な代替候補になり得る。あるいは、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が本格的な大型補強に踏み切るのであれば、スクーバルと合わせて獲得を狙う可能性もある」と言及。



続けて、「彼は今季終了後も比較的リーズナブルな年俸であと2年間保有できるうえ、2029年には2100万ドルの球団オプションも付いている。そのため、相応の代償は必要だが、一方で故障が多い投手でもあり、これまでシーズン150イニングを超えて投げたことは一度もない。その耐久性への懸念は対価をある程度抑える要因になるだろう」と記している。











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