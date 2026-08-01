8月5日（水）に開幕する「第108回全国高等学校野球選手権大会」の組み合わせ抽選会が1日に行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。
開会式後に予定されている大会初日の開幕カードは札幌日大（南北海道） － 仙台育英（宮城）に決まった。
今年の夏の甲子園は5日（水）から18日間（雨天順延。3回戦2日目、準々決勝、準決勝各翌日の休養日3日を含む）の日程で行われる予定だ。
◆ 『第108回全国高等学校野球選手権大会』組み合わせ
●第1日目 8月5日（水）
第1試合（17：30）：札幌日大（南北海道） － 仙台育英（宮城）
●第2日目 8月6日（木）
第1試合（16：00）：東筑（福岡） － 神村学園（鹿児島）
第2試合（18：30）：聖隷クリストファー（静岡） － 佐野日大（栃木）
●第3日目 8月7日（金）
第1試合（8：00）：東海大甲府（山梨） － 鶴岡東（山形）
第2試合（13：30）：八幡商（滋賀） － 健大高崎（群馬）
第3試合（16：00）：立命館宇治（京都） － 有明（熊本）
第4試合（18：30）：立正大淞南（島根） － 長崎日大（長崎）
●第4日目 8月8日（土）
第1試合（8：00）：遊学館（石川） － 青森山田（青森）
第2試合（13：30）：白樺学園（北北海道） － 東日大昌平（福島）
第3試合（16：00）：日本文理（新潟） － 大分商（大分）
第4試合（18：30）：英明（香川） － 関東第一（東東京）
●第5日目 8月9日（日）
第1試合（8：00）：新田（愛媛） － 花巻東（岩手）
第2試合（13：30）：岡山学芸館（岡山） － 鳥取城北（鳥取）
第3試合（16：00）：鳴門渦潮（徳島） － 八王子実践（西東京）
第4試合（18：30）：中京（岐阜） － 霞ケ浦（茨城）
●第6日目 8月10日（月）
第1試合（8：00）：明徳義塾（高知） － 日南学園（宮﨑）
第2試合（13：30）：横浜（神奈川） － 沖縄尚学（沖縄）
第3試合（16：00）：高岡商（富山） － 高川学園（山口）
第4試合（18：30）：天理（奈良） － 福山（広島）
●第7日目 8月11日（火）
第1試合（8：00）：横手（秋田） － 敦賀気比（福井）
第2試合（13：30）：智弁和歌山（和歌山） － 社（兵庫）
第3試合（16：00）：履正社（大阪） － 享栄（愛知）
第4試合（18：30）：松商学園（長野） － 三重（三重）
●第8日目 8月12日（水）
第1試合（8：00）：拓大紅陵（千葉） － 佐賀商（佐賀）
第2試合（13：30）：花咲徳栄（埼玉） － 第1日第1試合勝者