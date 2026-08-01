甲子園 (C)Kyodo News

　8月5日（水）に開幕する「第108回全国高等学校野球選手権大会」の組み合わせ抽選会が1日に行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。

　開会式後に予定されている大会初日の開幕カードは札幌日大（南北海道） － 仙台育英（宮城）に決まった。

　今年の夏の甲子園は5日（水）から18日間（雨天順延。3回戦2日目、準々決勝、準決勝各翌日の休養日3日を含む）の日程で行われる予定だ。

◆ 『第108回全国高等学校野球選手権大会』組み合わせ

第1日目　8月5日（水）

第1試合（17：30）：札幌日大（南北海道） － 仙台育英（宮城）

●第2日目　8月6日（木）

第1試合（16：00）：東筑（福岡） － 神村学園（鹿児島）

第2試合（18：30）：聖隷クリストファー（静岡） － 佐野日大（栃木）

●第3日目　8月7日（金）

第1試合（8：00）：東海大甲府（山梨） － 鶴岡東（山形）

第2試合（13：30）：八幡商（滋賀） － 健大高崎（群馬）

第3試合（16：00）：立命館宇治（京都） － 有明（熊本）

第4試合（18：30）：立正大淞南（島根） － 長崎日大（長崎）

●第4日目　8月8日（土）

第1試合（8：00）：遊学館（石川） － 青森山田（青森）

第2試合（13：30）：白樺学園（北北海道） － 東日大昌平（福島）

第3試合（16：00）：日本文理（新潟） － 大分商（大分）

第4試合（18：30）：英明（香川） － 関東第一（東東京）

●第5日目　8月9日（日）

第1試合（8：00）：新田（愛媛） － 花巻東（岩手）

第2試合（13：30）：岡山学芸館（岡山） － 鳥取城北（鳥取）

第3試合（16：00）：鳴門渦潮（徳島） － 八王子実践（西東京）

第4試合（18：30）：中京（岐阜） － 霞ケ浦（茨城）

●第6日目　8月10日（月）

第1試合（8：00）：明徳義塾（高知） － 日南学園（宮﨑）

第2試合（13：30）：横浜（神奈川） － 沖縄尚学（沖縄）

第3試合（16：00）：高岡商（富山） － 高川学園（山口）

第4試合（18：30）：天理（奈良） － 福山（広島）

●第7日目　8月11日（火）

第1試合（8：00）：横手（秋田） － 敦賀気比（福井）

第2試合（13：30）：智弁和歌山（和歌山） － 社（兵庫）

第3試合（16：00）：履正社（大阪） － 享栄（愛知）

第4試合（18：30）：松商学園（長野） － 三重（三重）

●第8日目　8月12日（水）

第1試合（8：00）：拓大紅陵（千葉） － 佐賀商（佐賀）

第2試合（13：30）：花咲徳栄（埼玉） － 第1日第1試合勝者