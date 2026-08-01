







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは期限が迫るトレード市場において、様々な選手の獲得噂が飛び交っている。現実味や信憑性についてはピンキリだが、ロサンゼルス・エンゼルス所属のザック・ネト内野手の獲得案については疑問が大きいようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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現在25歳のネトは昨季まで2年連続で20本塁打をクリアし、今季も日本時間30日終了時点で19本塁打をマークしている強打の遊撃手。遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手が不振に苦しんでいるドジャースにはフィットしそうな人材だ。



同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者によると、ドジャースはネトの争奪戦に加わる可能性があるという」としつつ、「この争奪戦にはドジャースやニューヨーク・ヤンキースなど大規模球団が加わる可能性がある。彼は2030年シーズン終了まで球団保有権がある上、これまで一貫して結果を残してきた選手だ。エンゼルスは最大限の見返りを得ようとするだろうし、市場に打者が少ないことを考えればそれは十分実現可能だ」という同記者の見解を紹介。



その一方で、「ドジャースが実際に関心を示しているのであれば、獲得した場合にネトをどこで起用するのかという疑問も浮かぶ。現在は二塁にトミー・エドマン外野手、遊撃にベッツを起用しているが、この時点で彼が外されるなら大きな驚きだろう」と指摘している。











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