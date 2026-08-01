







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースは31日（日本時間8月1日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたボストン・レッドソックス戦に4-9で敗れた。大谷翔平選手が一時逆転となる今季24号2ラン本塁打を放ったものの、7回に投手陣が一挙5点を失い、痛恨の逆転負けを喫した。



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ドジャースが2-3と1点を追う5回、2死一塁の場面で大谷に第3打席が回った。相手投手の暴投で走者が二塁へ進むと、大谷が試合の流れを変えた。



レッドソックス2番手の左腕ジョバニ・モランが投じたチェンジアップを捉え、右翼スタンドへ弾丸ライナー。打球速度112.1マイル（約180.4キロ）の今季24号2ランで、ドジャースが4-3と試合をひっくり返した。



これで大谷は、トロント・ブルージェイズの岡本和真、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆と並び、日本人選手トップタイの24本塁打となった。











しかし、1点のリードを守れなかった。7回にセダン・ラファエラの2ランで逆転を許すと、その後も投手陣が踏ん張れず、この回だけで5失点。4-8と一気に突き放された。



9回にも追加点を奪われ、ドジャースは4-9で敗戦。大谷は二塁打と本塁打を放ち、5打数2安打2打点、2得点を記録したが、逆転弾は空砲に終わった。























【動画】衝撃の弾丸ライナー！大谷翔平、24号本塁打がこちら

MLB Japanの公式Xより













💥 第24号逆転2ランホームラン！

弾丸ライナーで飛び込む痛烈な確信弾🔥



1点差の5回裏、ライトスタンドへ

112.1マイル(180.4キロ)の逆転弾を放つ！



👉これで岡本&村上と並んで

日本人トップタイの24本塁打です🇯🇵

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【了】