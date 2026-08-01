







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発陣に故障者や不振選手が相次いでいる。その影響もあり、ここまでには様々なトレード補強案が浮上しているが、フロントも実際にテコ入れへ動き始めているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ドジャースは火曜日、ニューヨーク・メッツのクレイ・ホームズ投手のリハビリ登板を視察するためにスカウトを派遣した。ジアスレチックのウィル・サモン記者は『5月中旬に腓骨骨折を負って離脱しているホームズを評価するため、ドジャースを含めた7球団のスカウトが集結した』と記している」と言及。



続けて、「ドジャースは負傷者の復帰が見込まれることから、新たに先発を補強する必要はないかもしれない。だが、タリック・スクーバル投手よりもはるかに低いコストで獲得できる選手という選択肢を残しておくのは、決して悪い考えではない」と指摘している。



ホームズはメジャーデビューした2018年から2024年まではリリーフ、2025年からは先発として主にプレーし、2022年、2024年にはオールスターに選出された実績も持つ。今季は離脱前まで9登板、4勝4敗、防御率2,39といった数字を残しているが、ドジャース入りが実現することは果たしてあるのだろうか。











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