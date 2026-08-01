







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は31日（日本時間8月1日）、本拠地ロジャース・センターで行われたセントルイス・カージナルス戦に「3番」でスタメン出場。6回に試合を振り出しに戻す適時二塁打を放った。



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ブルージェイズが0-1と1点を追う6回、先頭のブラディミール・ゲレーロJr.が二塁打を放ち、無死二塁の好機で岡本に打席が回った。



岡本はカージナルス先発のカイル・リーヒーを相手にファウルで粘った。すると9球目のスライダーを捉え、鋭い打球は左翼線へ。二塁走者のゲレーロJr.が生還し、同点の適時二塁打となった。



初回の第1打席は空振り三振、4回の第2打席は一飛に倒れており、いずれもスライダーで抑えられていた。3度目の打席では同じ球種を仕留め、逆転勝利への流れを呼び込んだ。











ブルージェイズは1-1で迎えた8回、1死満塁から代打ルイス・ウリアスが2点適時打。終盤に勝ち越し、3-1でカージナルスを下した。



岡本はこの日、4打数1安打1打点。これで4試合連続安打、3試合連続打点となり、今季成績は打率.231、24本塁打、69打点、OPS.761となった。



ブルージェイズは後半戦初の連勝。苦しい戦いが続くチームの中で、岡本が勝負どころで価値ある一打を放った。

























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MLB Japanの公式Xより













💥 同点タイムリーツーベース！

逆転勝利を呼ぶ殊勲の一打！



1点を追う展開の6回裏無死二塁

試合を振り出しに戻す適時二塁打！ は3対1で逆転勝利です🔥



岡本和真 同点打💥

タイムリーツーベース

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【了】