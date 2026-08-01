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ロサンゼルス・ドジャースが、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を獲得するため、複数の有望選手を含む大型トレードを実行する可能性がある。豊富な育成組織を持つドジャースは、争奪戦となっても他球団を上回る条件を提示できるとみられている。米メディア『ファン・サイデッド』のクリストファー・クライン記者が言及した。



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タイガースはア・リーグの最後のワイルドカード枠まで数ゲーム差につけている一方、スクーバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となる。放出によって得られる交換要員は、彼の退団後も長期的に球団を支える可能性があるため、交渉では「放出対象外」の選手を設けないことが求められるだろう。



そこでドジャースからのトレード要員として挙げられたのは、エメ・シーハン投手、ザイア・ホープ外野手、リバー・ライアン投手の3人だ。



ドジャースはすでに大谷翔平選手などのスター選手を多数擁していることに加え、豊富な有望株も備えている。そのため、スクーバル獲得に向けて魅力的な条件を提示できるだろう。



注目の集まるドジャースの動向についてクライン氏は「争奪戦になった場合、ドジャースはどの球団よりも高額なオファーを提示できるだろう。彼らはFAでスクーバルを獲得することも選べるが、ロックアウトで新たな財政制限がほぼ確実に導入されるため、今季は全力を挙げて動くべき年かもしれない」と言及した。













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