







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの仲三優太外野手は31日、カーミニークフィールドで行われたファーム・リーグのハヤテベンチャーズ静岡戦に「4番・右翼」でスタメン出場。3回に中地区単独トップとなる今季14号2ラン本塁打を放った。







ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる

渡辺元GMの著書『獅子回顧録』［PR］







西武が4-0とリードして迎えた3回、先頭の山村崇嘉が中前打で出塁。無死一塁の場面で、仲三に第2打席が回った。



仲三はハヤテ先発・堀江正太郎の投球を捉え、右翼スタンドへ豪快な一発。リードを6点に広げる今季14号2ランとし、持ち前のパワーを見せつけた。



14本塁打はファーム・リーグ中地区でトップ。全地区を通じても、東地区トップのエドポロ・ケインにあと1本と迫る数字となっている。











西武はその後も得点を重ね、5回までに8-0と大量リードを奪った。しかし、投手陣が6回以降に毎回失点。9回2死から今村龍之介に同点の適時二塁打を浴び、試合は8-8の引き分けに終わった。



仲三はこの日、2打数1安打2打点、1四球。守備から退いた後も、放った一発は強烈な存在感を残した。



ファームではここまで65試合に出場し、打率.276、14本塁打、44打点、4盗塁。長打率.537を記録し、中地区の本塁打王争いをリードしている。



一方、一軍では8試合で打率.087、1本塁打、2打点と苦しんだ。ファームで積み上げる本塁打を、次の昇格後に一軍の結果へつなげられるか。再びチャンスをつかむため、アピールを続けている。



























【動画】凄まじい長打力！仲三優太の豪快14号がこちら

DAZNベースボールのXより













中地区トップを独走



仲三優太 豪快14号

全体トップまであと1本

44打点は全体トップ



⚾️西武×ハヤテ（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる渡辺元GMの著書『獅子回顧録』【平良海馬編】無料公開中［PR］

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】