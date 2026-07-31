







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季途中に獲得したエリック・ラウアー投手が先発ローテーションで存在感を発揮している。後半戦も引き続きの活躍が期待される一方、好投が続いている今の内にトレードに出すべきだとする見方もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が言及した。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入。移籍前までは8登板、1勝5敗、防御率6.69と今一つだったが、加入後は8登板、4勝0敗、防御率3.35と好成績を残している。



同メディアは「ラウアーは先発ローテ入りを果たして以来、チームに欠かせない戦力として存在感を示してきた。だが今、彼の立場は再び変わろうとしている。ブレイク・スネル投手は間もなく復帰予定で、タイラー・グラスノー投手もそれほど間を空けずに戻ってくる見込みだ。こうした事情を受け、ジアスレチックのケイティ・ウー記者は彼の評価が高まっている今こそ、その価値を生かして放出を検討する可能性があると指摘している」と言及。



続けて、「超大型トレード級の見返りを得ることは難しいだろう。しかし、少なくともダスティン・メイ投手のトレードで得られたものに匹敵する、あるいはそれ以上のリターンをもたらす可能性はある。それだけでも十分な成果と言えるだろう。球団がどのような方針を取るにせよ、それは極めて理にかなった判断だ」と記している。











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