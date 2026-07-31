子どものころから「礼儀正しくしなさい」と教えられてきた人は多いことでしょう。礼儀やマナーは、相手に不快感を与えないためのものです。

最近は物価高の影響もあり、日々の生活に余裕を感じにくい人が増えている中で、マナーについても気になる場面が増えたと感じる、という声も聞きます。

もちろん、マナーを守れないからといって「貧乏体質」と決めつけることはできません。とはいえ、日常のふるまいは人間関係や信頼に影響します。結果的に運気を下げてしまったり、チャンスを遠ざけてしまうこともあるのです。

自分は大丈夫だろうか？ と、一度立ち止まって考えてみるのもよいかもしれません。

◆電車内での飲食が増えている？

最近よく話題になるのが、電車内での飲食です。

車内が乾燥していることもあり、ジュースなどを飲む程度であれば大きな問題になりにくいでしょう。しかし、移動中に食事をしている人を見かけることが増えているようです。

その理由として考えられるのは、外食費の高騰による節約の意識です。ファストフードやおにぎりなど、移動しながら食べやすいものが多いようですが、なかにはお弁当のような「しっかりした食事」を取っている人もいると聞きます。

周囲への影響が大きい食事は、見ている人が気になってしまうこともありますよね。

◆他人を不快にしないことは、運気を下げないためにも大切

もちろん、節約目的だけでなく、時間の都合や体調などで、どうしても移動中に食事を取らなければならないケースもあります。そのようなときこそ、周りへの気配りが必要です。

食事といっても、匂いが強いものは避ける、必要以上にスペースを広げない、できるだけ短時間で食べ終えるなど、最低限の配慮はできます。

車内での飲食が「当たり前」になってしまうと、周囲への意識が薄れてしまいがちです。だからこそ、「自分は迷惑をかけていないか」という視点を忘れないことが大切です。

マナー違反を繰り返してしまうと、周囲からの印象が悪くなるだけでなく、自分自身も気持ちよく過ごせなくなってしまいます。

最低限のマナーを守ることは、運気を下げないことにもつながります。どうしても車内で食事を取らなければならないときには、他人に不快感を与えない工夫を心がけたいですね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）