







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、ウィル・スミス捕手の離脱を受けて出場機会を増やし、攻守両面で成長を示している。しかし、複数の暴言騒動を起こしたラッシングについて、代役を獲得する可能性もある。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエリック・ステフェン記者が言及した。



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スミスが最後に出場した6月上旬以降、ラッシングはドジャースの42試合中30試合で先発マスクをかぶった。マイナー時代には指名打者（DH）や一塁手、左翼手でも起用されていたため、これほど捕手として出場が続くのはキャリアで初めてとなる。



デーブ・ロバーツ監督は、継続的に出場する捕手には相手投手との相性を選ぶ余裕がなく、優れた投手と対戦しながら様々な投手の球を受けなければならないと説明した。その経験を通じて、ラッシングが着実に成長していると評価している。



また、出場機会を増やすためには感情を適切に制御する必要があることも、本人が理解し始めているという。これまでは大谷翔平選手にも不満を露わにするほどだったが、少しずつ自分をコントロールできるようになってきた。



それでもラッシングを放出すべきとの声があがる中、ステフェン氏は「アンドリュー・フリードマン編成本部長は、約1週間後に迫ったトレード期限までに、ドジャースが主力捕手を獲得するつもりはないと述べた一方で、捕手の層を厚くすることは有益だと明かした」と言及した。











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