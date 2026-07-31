







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は現在、左膝や右上腕二頭筋に不安を抱えながらプレーしている。日本時間31日の試合では左膝痛を理由にスタメンから外れてもいるが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はそこまで深刻には捉えていないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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負傷を抱える大谷は打者として出場を続ける一方、投手としては一時プレーを中断している。具体的な復帰時期がまだ読めないこともあり、間もなく期限を迎えるトレード市場で先発補強に動くべきではという意見もある。



ただ、同メディアは「フリードマン氏は大谷が投手として無期限の休養に入ったことは、トレード期限に向けた球団の方針には影響しないとの考えを示した」としつつ、「（大谷の状況が）チームに差し迫った補強の必要性が生じているとは全く思っていない。もし構造的な問題があれば、我々はもっと強く懸念していただろう。しかし、そうではない。状態が改善を続けているという事実は、我々が正しい道を歩んでいることを示しているし、彼が復帰すると非常に自信を持っている」という同氏のコメントを伝えている。



ドジャースフロントは元々シーズン途中補強には消極的とされていたが、大谷の負傷を受けて方針転換することもそこまで検討していないようだ。











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