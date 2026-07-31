西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前に、乃木坂46の柴田柚菜さんがセレモニアルピッチに登場した。

▼ 柴田柚菜さんコメント

「ノーバウンド投球ができ、楽しかったです！100点満点です。セレモニアルピッチに向けて、地方公演の際にスタッフさんと一緒に練習しました。直前までドキドキしましたが、選手の皆さんから「自信持って！」と後押しがあり、自信を持って投げられました。ビッグチェーンネックレスもゲットできてうれしいです！」