西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前に、乃木坂46の柴田柚菜さんがセレモニアルピッチに登場した。
▼ 柴田柚菜さんコメント
「ノーバウンド投球ができ、楽しかったです！100点満点です。セレモニアルピッチに向けて、地方公演の際にスタッフさんと一緒に練習しました。直前までドキドキしましたが、選手の皆さんから「自信持って！」と後押しがあり、自信を持って投げられました。ビッグチェーンネックレスもゲットできてうれしいです！」
西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前に、乃木坂46の柴田柚菜さんがセレモニアルピッチに登場した。
▼ 柴田柚菜さんコメント
「ノーバウンド投球ができ、楽しかったです！100点満点です。セレモニアルピッチに向けて、地方公演の際にスタッフさんと一緒に練習しました。直前までドキドキしましたが、選手の皆さんから「自信持って！」と後押しがあり、自信を持って投げられました。ビッグチェーンネックレスもゲットできてうれしいです！」
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