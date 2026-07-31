「業務量3倍で睡眠3時間…」限界寸前の40代女性に届いた、リスナーたちの「これ、やめてみたら楽になった！」体験談

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「仕事や日常作業で“やめてみた”こと」についての相談を紹介しました。5月から業務量が約3倍になり、残業時間が大幅に増加してしまいました。帰宅が遅くなっても脳が冴えてしまうのかなかなか寝付けず、睡眠時間が3時間程度の生活が続いており、心身の不調が起こる寸前のところです。数ヵ月が経ち、「間に合わないのは仕方ない」と開き直りの境地に突入したため、無駄な業務はどんどん削減していきたいと考えています。そこで、リスナーの皆さんの「やめてみた」を聞かせていただきたいです。当たり前にやっていた仕事、作業、家事……よく聞く話だと、「洗濯物を畳むのをやめてハンガーにかけたままにする」など。やめてみたら大したことなかった、何も問題なかったというエピソードを聞かせてほしいです。（40歳 女性 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は、今週の放送で話題になった「休んだほうがいいラインと、まだいけるラインの境界線」についてのトークを振り返りつつ、深く共感を示しました。「『あー、もう休まなきゃ』という限界の時に、じゃあ何をやめてみるのがOKなのか、というお話ですね。確かに皆さんの知恵を知りたいです！『やるべき』『やらなきゃいけないんだもん』と思ってやってきたけれど、やめてみたら大したことがなかったこと、ですよね」住吉自身が「やめてみた」こととして挙げたのは、なんと「大掃除」でした。「私は年に1回の大掃除をやめてみました（笑）。なんでかというと、この番組Blue Oceanは年末年始も休みなく放送があるので、私にお正月はないんですね。年末も通常営業なので、『今やるぞ！』と意気込んで大掃除をするのはやめて、パラパラとできるところ・できる時にやればいいや、というスタイルに変えたんです。今のところ、特に何も問題はありません！」とコメント。ただし、年1回の行事である大掃除の廃止は「毎日の睡眠時間3時間」に直接役立つわけではないと笑いながら、「ぜひリスナーの皆さんの『やめてみた』を教えてください」と呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーから日常のストレスや負担を減らす具体的な「やめてみた」アイデアがたくさん届きました。まずは、日常生活の中で当たり前のようにこなしていた手間や習慣を見直したリスナーからの知恵です。◆リアルタイム視聴をやめて「睡眠」を優先やめてみて問題がなかったのは「ドラマをリアルタイムで見ること」です。眠いけれど「23時からのドラマは見なきゃ！」と頑張っていたものの、眠気に勝てず、始まるまで覚えていたのにハッと起きたら終わっていることがしばしばありました。ドラマは後から配信や録画でゆっくり楽しめますし、リアルタイム視聴をやめました。製作者側からしたらリアルタイムが一番有り難いとは思うのですが、睡眠が第一です。（東京都 36歳 女性 自営業）◆靴下と通勤服の「選択肢」を減らす私はいろんな靴下を買うことをやめました！ 1回で7足まとめて同じ靴下を買って使っています。洗濯して干す時にペアを探す手間が省けるのでとっても便利ですし、替え時が一斉に来るのも管理しやすくておすすめです。服装に合わせたおしゃれな靴下を考えるのは大変なので、やめて大丈夫です（笑）。他にも、仕事は私服通勤ですが、同じ型のTシャツを5着回しています。好きな服を着るのは土日の2日間だけで十分！ 選択肢を減らすと考えなくてよくなり、本当に楽になりますよ。（33歳 会社員 ）◆髪をショートにしてドライヤー時間を激減させる私の「やめてよかったこと」は、髪をロングにするのをやめてバッサリとショートにしたことです！ ずっとロングヘアだったのですが、思い切ってショートにしてみたら良いことだらけで感動しています。まずシャンプーが今までの半分で済む経済的な嬉しさ！ そして何より、お風呂上がりのドライヤー時間が劇的に短くなりました。以前は毎朝「今日の髪型どうしよう……」と鏡の前で悩んでいましたが、その時間もすっかりなくなり、毎日がすごく楽で快適です！（埼玉県 32歳 女性 会社員）◆「冷凍ごはん生活」をやめて「寝かせ玄米」へ私は冷凍ごはん生活をやめてみました。残業が多めの仕事なので、週末にまとめてごはんを炊いて一食分ずつ冷凍していたのですが、それをやめて「寝かせ玄米」に変更しました。玄米と小豆と塩を一緒に炊き、保温ジャーで数日～1週間ほど寝かせながら食べていくスタイルです。これが思いのほか快適で、帰宅したらすぐ熱々のごはんが食べられます。週末の小分け作業もレンジで温める手間もありません。日が経つほどもちもちになって美味しく、「冷凍ごはんが当たり前」をやめてみたら思わぬ快適さに出会えました。（東京都 43歳 女性 会社員）◆衣替えやSNS、お風呂のカビ取りをやめる服を「ゆる断捨離」して「ゆるミニマリスト」になったことで、一年分すべての洋服がクローゼットに入るようになり、衣替えをやめました。（東京都 34歳 女性 会社員）ーーまた、SNSのアプリをスマホから消して不要な情報から離れたリスナー（神奈川県 40歳 男性 会社員）、お風呂を出る時にサッとお湯をかけて24時間換気扇をつけっぱなしにすることで、面倒なカビ取り掃除をやめたというリスナー（栃木県 57歳 女性 パート）からの声も届きました。続いては、行動だけでなく「こうしなければならない」という考え方や習慣を手放したというメッセージです。◆「今日終わらせる」という気負いをやめる私は「今日終わらせる」をやめました。以前は自分を良く見せることに必死で、できもしないのに「今日中に解決する！頑張ります！」という状態で仕事をしていました。それによって自分の首を絞め、ストレスを溜め、残業が増えて悪循環に。そこから「今日中に終わらせる」ことを諦め、「ここまでは進める」を実施することにしました。全部終わらせるのではなく、進めたから良しとする。無理して頑張っている時は余計なものまで終わらせようとするスイッチが入りがちなので、少し進めて自分のガス抜きをすることで、仕事が楽になりました。（埼玉県 45歳 女性 自営業 ）◆無理なダイエットや休日のタスク管理をやめる40代になってから太っていることに悩み、痩せたい一心で葛藤していましたが、半年前にダイエットに苦しんでいる自分がバカバカしくなってやめました。そうしたら心が楽になり、自然と必要な分だけ食べるようになって、半年で5kg痩せました。ストレスで自分を苦しめていたようです。（千葉県 48歳 女性 パート）ーーまた、休日に分刻みの計画表を作るのをやめてノープランで過ごしてみたという65歳の男性リスナー（東京都 ）や、毎日の料理・献立作りをやめてスーパーのお惣菜や冷凍食品を活用している女性リスナー（東京都 会社員）、平日の夕飯作りをやめてバナナや豆腐などすぐ食べられるものにし、土日に豪華な食事を楽しむご夫婦リスナー（東京都 40代）など、さまざまな「やめてみた」が寄せられました。さらに、通勤時の革靴をやめてスニーカーに変えたことで階段も楽々登れるようになったというリスナー（千葉県 40歳 男性 会社員）や、1日10～15分でも自分のための時間を作ることでストレスが激変したという3児の母（千葉県 35歳 女性 自営業 ）からの力強い応援も届きました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM