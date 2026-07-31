腰越で十割蕎麦を味わうなら、「お蕎麦 結（ゆい）」がおすすめです。

江ノ電「腰越駅」から徒歩約6分の場所にある人気店で、手打ち十割蕎麦を楽しめます。SNSでも話題になっているこちらのお店に、初めて伺いました。今回は実際にいただいた天ぷらそばの感想と、お店の魅力をご紹介します。

一番人気は揚げたての天ぷらがついた「天ぷらそば」

取材日、筆者は天ぷらそば 1,750円（税込）を注文しました。＋300円（税込）でそばを大盛りにできるそうです。少なめの量だと150円（税込）引きがあるのも、少食の方や食事量を調整したい方にはありがたいサービスですね。

天ぷらそばと言えば、最初から蕎麦の上に天ぷらが盛られているケースも多いのですが、こちらは分けてくれていました。

すぐにのびてしまう蕎麦を食べようと天ぷらをよけるストレスがなく、好みのタイミングで天ぷらを蕎麦つゆにくぐらせて味わえます。

蕎麦は一本一本太さがわずかに異なり、手打ちならではの表情があります。やさしい味わいの麺つゆと絶妙にマッチして、最後まで美味しくいただけました。

店主のお話では、こちらの麺つゆは昆布・干しいたけ・鰹・サバ・いわしの出汁を使用しているそうです。※麺は十割蕎麦と太打ち田舎蕎麦の週替りで提供されます。

そしてこちらの天ぷらはナス・ピーマン・サツマイモ・ミョウガ・エビ・マイタケの充実した6種類。どれも丁寧に揚げられていて、サクサクの衣とジューシーな具材が絶妙に調和しています。

特にミョウガの天ぷらは、爽やかな香りが夏らしさを感じさせてくれました。

揚げ玉は無料！味変やトッピング追加もお試しを

蕎麦はそのままで十分美味しいのですが、リピーターの方は薬味やトッピングを追加してアレンジしているようです。

揚げ玉が無料なのも嬉しいポイントです。しかし、最初の一口は蕎麦つゆの味をストレートに味わい、それから揚げ玉を入れるのがおすすめです。

また、オリーブオイルを麺にからめてからすすり込むと、香りと食感が大きく変化して新鮮な体験を楽しめますよ。

お酒と蕎麦を一緒に嗜む「お蕎麦 結」

今回は車を運転して訪れたので、お酒は注文しませんでしたが、日本酒や一品料理も充実しています。

筆者がおすすめしたいのは、定番の上板わさ 700円（税込）やわさび漬け 300円（税込）に、日本酒の＜秋田＞雪の茅舎 純米 800円（税込）などです。

蕎麦がくるまでの間に一杯、蕎麦がきたらもう一杯。蕎麦や一品料理との組み合わせを楽しめそうです。

甘味も充実している「お蕎麦 結」

美味しい蕎麦を堪能してお腹いっぱい。「お蕎麦 結」では甘味も充実しているので、食後にはぜひデザートもご堪能ください。

お店のファンの間で「蕎麦の香りと実の食感がアイスと絶妙にマッチしている」と話題になっていた、そばの実アイス400円（税込）は、450円（税込）でお持ち帰りもできます。

腰越で美味しい十割蕎麦を楽しむなら「お蕎麦 結」がおすすめ

腰越で十割蕎麦を味わうなら、「お蕎麦 結」はぜひ訪れたい一軒です。香り豊かな十割蕎麦と揚げたての天ぷらをゆっくりと味わえるだけでなく、日本酒や甘味も充実しています。ぜひ一度足を運んでみてください。

江ノ電「腰越」駅から徒歩6分とアクセスは良いですが、混雑を避けたい場合は、湘南モノレール西鎌倉駅から散策を兼ねて歩くルートもおすすめです。

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