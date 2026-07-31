







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



31日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは牧秀悟選手を一軍登録から抹消した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







今季から導入された「慶弔休暇特例」による措置となる。相川亮二監督は試合前の取材に対し、欠場は31日の読売ジャイアンツ戦のみを予定していることを明かした。



代替選手として、30日に支配下選手契約が発表されたばかりの高見澤郁魅選手がプロ3年目で初めて一軍に昇格している。



松本第一高、中央大を経て2020年ドラフト2位で入団した28歳。











ルーキーイヤーの2021年から137試合に出場して打率.314・22本塁打をマークすると、2023年には自己最多の29本塁打・103打点を記録するなど、チームの中軸として君臨してきた。



今季は右太腿裏の肉離れで1カ月強の離脱を強いられたが、58試合の出場ながら16本塁打をマークし、長打率.554は自己最高の数字。復帰後も変わらぬ打棒を発揮し、球宴にも名を連ねた。



わずか1試合の欠場となる見込みで、後半戦も打線の柱としての活躍が期待される。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】