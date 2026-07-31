







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの遠藤成選手が31日、本拠地・ヤクルト戸田球場で行われたファーム・リーグ東地区12回戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「9番・二塁」で先発出場。移籍後初となる第1号2ランホームランを放った。







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7回、無死一塁で迎えた第3打席。ロッテ3番手の廣畑敦也投手が投じた2球目の直球を鋭く捉えて、左翼スタンドにそのまま打球が吸い込まれた。



この一発でリードを広げたヤクルトは、そのまま8-1で快勝した。



東海大相模高から2019年ドラフト4位で阪神タイガースに入団した24歳。











二軍では126試合に出場し打率.262・30打点・30盗塁をマークしてウエスタン・リーグの優秀選手賞を獲得したが、一軍出場のないまま2024年オフに戦力外通告を受けた。



オリックス・バファローズと育成契約を結んで再起を図り、26日に金銭トレードでヤクルトへ移籍。30日にファームの練習に合流したばかりの新天地で、さっそく長打力を見せつけた。



内野の複数ポジションに加え外野もこなせるユーティリティー性と、足と出塁率の高さが持ち味。



支配下登録、そして悲願の一軍デビューへ向けて、大きなアピールとなる一発。 本日31日が支配下登録期限となるが、土壇場での昇格はあるだろうか。























【動画】新天地で早くも一発！遠藤成が放った移籍後初の第1号2ランがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













挨拶代わりの一発



トレードで加入の遠藤成

逆方向への移籍1号弾



⚾️ヤクルト×ロッテ（ファーム）

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【了】