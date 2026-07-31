







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはトレード期限を前に、様々な獲得・放出噂が飛び交っている。先日にはテオスカー・ヘルナンデス外野手が電撃放出されるという説も出ているが、米メディア『ドジャースウェイ』はグラウンド外のリスクが大きいと主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者は、テオスカーが今週中にトレードされる可能性があるとの見方を示している。同記者はドジャースはマイナーに外野手が豊富に揃っていること、トレード市場には質の高い右打者が少ないことから、彼が放出候補になる可能性があると指摘しているにすぎない。その観点からすれば、この考え方には一理ある」と言及。



その一方で、「理屈には納得できる部分がある一方、ファンの感情とは一致しない。彼は絶大な人気を誇る存在であり、本来の状態からやや落ちているとはいえ、依然としてチームにとって大きな戦力だ。2022年、ミルウォーキー・ブルワーズがトレード期限でクローザーのジョシュ・ヘイダー投手を放出したケースでは、クラブハウス内で反発が噴出し、まるで反乱寸前のような状況になった。その後、チームは終盤戦で大きく失速し、最終的にはポストシーズン進出すら逃した」と懸念を示している。



諸刃の剣になりそうなテオスカーの放出だが、果たして実際に起こるようなことはあるのだろうか。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】