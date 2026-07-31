前半戦を終えて、セパ合わせて打率3割超えはセ・リーグが打率.319の佐藤輝明（阪神）、パ・リーグは打率.328のレイエス（日本ハム）、.308の近藤健介（ソフトバンク）の3人しかいない。

昨季も3割打者はセ・リーグが小園海斗（広島）と泉口友汰（巨人）、パ・リーグが首位打者の牧原大成（ソフトバンク）のみだった。

今から10年前の2016年はセパ合わせて15人（セ：9人、パ：6人）いたが、この10年で投手のレベルが上がり、投手のスピードもアップ。ビハインドで投げる投手も150キロを超える投手が増えた。

打者にとっては難しい時代に入っている。現時点で3割打者はセパ合わせて3人だが、規定打席にわずかに届いていないが勝又温史（DeNA）は打率.317をマークしており、規定打席に届けば、首位打者も狙える位置につける。

現在3割に届いていないが、中野拓夢（阪神）が.299、森下翔太（阪神）が.288、パ・リーグも西川史礁（ロッテ）が.296、滝澤夏央（西武）が.295、水野達稀（日本ハム）が.291、西川龍馬（オリックス）が.288、周東佑京（ソフトバンク）が.286と、この夏場に一気に盛り返し、3割を超えそうな野手は多くいる。

近年は3割打者が激減しているが、今季は何人の選手が3割に届くだろうか。