巨人は31日、育成の鈴木大和選手と支配下選手契約締結を発表した。背番号は『59』に決まった。
鈴木は球団公式ホームページを通じて「強みは足なので、その部分で活躍できるようにしたい。まず一軍に呼ばれるように、二軍でしっかりと結果を出したい」と意気込んだ。
鈴木は21年育成ドラフト5位で巨人に入団し、25年途中に支配下選手登録になり、4試合に出場したが、今季再び育成選手となっていた。今季はファームでここまで60試合に出場して、打率.221、6打点、22盗塁だった。
巨人は31日、育成の鈴木大和選手と支配下選手契約締結を発表した。背番号は『59』に決まった。
鈴木は球団公式ホームページを通じて「強みは足なので、その部分で活躍できるようにしたい。まず一軍に呼ばれるように、二軍でしっかりと結果を出したい」と意気込んだ。
鈴木は21年育成ドラフト5位で巨人に入団し、25年途中に支配下選手登録になり、4試合に出場したが、今季再び育成選手となっていた。今季はファームでここまで60試合に出場して、打率.221、6打点、22盗塁だった。
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