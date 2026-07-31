







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの田中瑛斗投手は30日、自身のInstagramを更新。「マイナビオールスターゲーム2026」に出場した際のオフショットを10枚にわたって公開した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







投稿では「2026年 マイナビオールスター2026 富山アルペンスタジアム」とつづり、球宴の余韻が伝わる写真の数々を掲載。



1枚目には巨人の同僚たちとの写真を添え、2枚目以降には北海道日本ハムファイターズ時代の元同僚である清宮幸太郎選手や伊藤大海投手とのショットが並んだ。











さらに巨人のチームメートである浦田俊輔選手やトレイ・キャベッジ選手との写真、フランミル・レイエス選手に安打を打たれて天を仰ぐ場面、中日・松山晋也投手と伊藤大海投手との3ショットなども公開。



最後の1枚には日本ハム時代の元同僚たちとの食事会の様子も収められており、球宴ならではの交流が凝縮された投稿となった。



柳ケ浦高から2017年ドラフト3位で日本ハムに入団した27歳。現役ドラフトで巨人に加入した昨季は62試合に登板し、鋭く変化するシュートを武器に飛躍を遂げた。



今季もここまで39試合に登板し、防御率1.64・27ホールドという安定感を誇っている。























【投稿】元同僚との交流ショットも！田中瑛斗が公開したオールスターのオフショットがこちら



田中瑛斗の公式Instagramより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】