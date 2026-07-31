







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの細川成也選手は30日、自身のInstagramを更新。オールスターゲームを終えた心境と、支えてくれた関係者への感謝をつづった。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

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投稿では「オールスターとても楽しい時間でした！皆さんありがとうございました」と感謝を述べた上で、「そして村松もナイスピッチャー」とコメント。



ホームランダービーでバッティングピッチャーを務めたチームメートの村松開人選手にも触れた。











最後は「後半戦は巻き返せるように頑張ります！」と、チームの浮上へ向けた決意を記した。



細川選手は29日、富山市民球場で行われたマイナビオールスターゲーム2026第2戦に「3番・左翼」で先発出場。2本塁打を含む3安打3打点の大暴れでMVPを獲得。



試合前に行われたホームランダービーでも優勝を飾り、現役ドラフト移籍選手としては史上初のMVP受賞。さらに現行制度下では初となるMVPとホームランダービー優勝の同時達成という快挙も成し遂げた。























【投稿】夢のツーショットが実現！細川成也が牧、坂本ら豪華ライバルとの一枚を公開

細川成也のInstagramより













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【了】