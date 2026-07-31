中日ドラゴンズの細川成也【写真：産経新聞社】


　


中日ドラゴンズ　最新情報

　中日ドラゴンズの細川成也選手は30日、自身のInstagramを更新。オールスターゲームを終えた心境と、支えてくれた関係者への感謝をつづった。
 


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　投稿では「オールスターとても楽しい時間でした！皆さんありがとうございました」と感謝を述べた上で、「そして村松もナイスピッチャー」とコメント。
 
　ホームランダービーでバッティングピッチャーを務めたチームメートの村松開人選手にも触れた。
 

　

 
　最後は「後半戦は巻き返せるように頑張ります！」と、チームの浮上へ向けた決意を記した。
 
　細川選手は29日、富山市民球場で行われたマイナビオールスターゲーム2026第2戦に「3番・左翼」で先発出場。2本塁打を含む3安打3打点の大暴れでMVPを獲得。
 
　試合前に行われたホームランダービーでも優勝を飾り、現役ドラフト移籍選手としては史上初のMVP受賞。さらに現行制度下では初となるMVPとホームランダービー優勝の同時達成という快挙も成し遂げた。

 



  


　


【投稿】夢のツーショットが実現！細川成也が牧、坂本ら豪華ライバルとの一枚を公開
細川成也のInstagramより
 

　

 




 
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【了】