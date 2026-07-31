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読売ジャイアンツの田中将大投手は30日、自身のInstagramを更新。埼玉西武ライオンズへトレード移籍が決まった若林楽人選手の送別会と道民会を行った様子を公開した。







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投稿では「今年初の道民会＆楽人の送別会を行いました！今回も色んな話で沢山笑って楽しかったなぁ」とつづった。



若林選手とは駒大苫小牧高校の先輩・後輩の間柄で、「楽人は数少ない高校の後輩で寂しくはなりますが、ライオンズでも頑張ってほしいです」とエールを送った。











投稿には送別会・道民会での集合写真や若林選手との2ショットも添えられている。



駒大苫小牧高から2006年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した田中投手。



2014年にニューヨーク・ヤンキースへ移籍し、2021年に楽天復帰を経て2025年から巨人でプレーしている。



昨季9月30日には日米通算200勝を達成し、日本人史上4人目の快挙を成し遂げた実績を持つ。























【投稿】駒大苫小牧の後輩にエール！田中将大、若林楽人との送別ショットがこちら



田中将大の公式Instagramより





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【了】