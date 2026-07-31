







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が左膝に加えて右上腕二頭筋にも問題を抱えたことで、投手としてしばらく離脱する可能性が高まっている。この状況を受け、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手を獲得する可能性が急上昇しているようだ。米メディア『ヘビー』のTJ.フレンチ記者が言及した。



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ドジャースの先発陣には山本由伸投手やジャスティン・ロブレスキ投手がいるほか、タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手も復帰を目指している。しかし、大谷が投手として起用できるか不透明になったことで、先発補強の必要性が高まった。



スクーバルの争奪戦には、ドジャースのほか、アトランタ・ブレーブス、ミルウォーキー・ブルワーズ、タンパベイ・レイズ、シカゴ・カブスが加わる可能性がある。ただし、スクーバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となるため、短期間の補強になる点が交渉を難しくしている。



それでもドジャースは有望株を豊富に擁しているため、たとえ今季限りの獲得となってもスクーバルの獲得に全力を注ぐ可能性がある。



注目の集まるドジャースの動向についてフレンチ氏は「アンドリュー・フリードマン編成本部長や球団首脳陣の積極的な姿勢を考えると、トレード期限までに彼らがどのような動きを見せるかは予測がつかない。ドジャースはスクーバル獲得の最有力候補となっているようだが、これは驚くべきことではない」と言及した。













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