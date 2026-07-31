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第108回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が8月1日に行われる。全国49代表の対戦カードが決まる中、鳥取代表・鳥取城北にとっては、県勢の長い連敗を止めるための重要な抽選となりそうだ。



鳥取県勢は2015年から夏の甲子園で10大会連続の初戦敗退。2025年は鳥取城北が仙台育英に0－5で敗れ、夏の甲子園で初戦10連敗となった。最後の勝利は、八頭が角館を6－1で下した2014年までさかのぼる。



10連敗を喫した初戦の相手と結果は以下の通り。



2015年 鳥取城北 6－9 鶴岡東

2016年 境 2－7 明徳義塾

2017年 米子松蔭 1－8 大阪桐蔭

2018年 鳥取城北 2－3 龍谷大平安

2019年 米子東 1－8 智辯和歌山

2021年 米子東 1－4 日大山形

2022年 鳥取商 0－10 仙台育英

2023年 鳥取商 0－6 履正社

2024年 鳥取城北 0－7 明徳義塾

2025年 鳥取城北 0－5 仙台育英



※2020年は新型コロナウイルスの影響により大会中止











10試合のうち、明徳義塾と仙台育英にはそれぞれ2度対戦。そのほかにも、大阪桐蔭、龍谷大平安、智辯和歌山、履正社と顔を合わせた。春夏いずれかの甲子園優勝経験校との対戦は8度に上り、厳しい組み合わせが続いている。



特に2022年は、その大会で東北勢初の全国制覇を成し遂げた仙台育英と初戦で対戦。翌2023年は履正社、2024年は明徳義塾、2025年は再び仙台育英が立ちはだかり、4大会連続の完封負けを喫した。



もちろん、組み合わせだけで勝敗が決まるわけではない。それでも、全国でも実績十分の学校との初戦が続いてきた鳥取県勢にとって、どの代表校と対戦するかは連敗脱出の可能性を左右する要素の一つとなる。



今夏の鳥取城北は、鳥取大会決勝で米子東を12－3で下し、3年連続8回目の夏の甲子園出場を決めた。地方大会で失点を喫したのは決勝戦のみ。エース右腕の下浦一心に加え、大型右腕の刈屋遙斗にも注目が集まる。



県勢にとって12年ぶりとなる夏の白星をつかめるか。8月1日の組み合わせ抽選会に注目だ。





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【了】