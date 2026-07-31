







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間29日、左脇腹痛により故障離脱していたキケ・ヘルナンデス内野手の復帰に伴い、アレックス・フリーランド内野手がマイナー降格となった。5月中旬以来の降格となったが、今後の見通しは厳しいかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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フリーランドは二塁レギュラー候補として期待されて今季を迎えたが、日本時間28日終了時点では72試合、打率.231、3本塁打、19打点とほとんど結果を残せていない。



同メディアは「デーブ・ロバーツ監督はフリーランドを以前マイナーへ降格させた際、その悔しさをモチベーションへ変えてほしいと期待していると語っていた。すると彼はすぐに、パシフィックコーストリーグ（PCL）の週間最優秀選手に選出された」と前回の降格後について言及。



その上で、「しかし現在、彼は再び似たような立場に置かれている一方で、チームへ戻る明確な道筋がないという現実にも直面している。現時点ではドジャースの内野陣はほぼ固まっており、彼に新たな出場機会が巡ってくるとすれば、それは誰かが負傷した場合に限られるだろう」と厳しい見解を示している。











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