ロッテの山﨑剛が日に日にその存在感を高めている。

山﨑は昨季まで楽天でプレーし、23年には117試合に出場したことのある実力者だが、昨年は左膝を手術した影響もあってか一、二軍ともに出場がなく、シーズン終了後にロッテに育成選手として入団した。

4月25日のハヤテ戦に『1番・指名打者』で移籍後二軍公式戦初出場を果たし、初回の第1打席にレフト前に安打を放つと、5月2日のオリックス二軍戦で移籍後初めて守備について出場。5月8日の巨人二軍戦から5月31日の広島二軍戦にかけて11試合連続安打をマークし、5月24日の西武二軍戦では、1－6の7回二死一塁の第3打席、ボー・タカハシが2ボール1ストライクから投じた4球目の外角145キロストレートをライトへ移籍後初本塁打を放った。

守っても、5月31日の広島二軍戦、4－3の6回一死一、三塁で安竹俊喜が放った三塁線のゴロをスライディングキャッチし一塁へ送球しアウトにした。ショート、セカンド、サードだけでなく、「やれるところをしっかりやろうかなと思っています」と、6月2日の楽天二軍戦では移籍後初めて外野（レフト）でも出場。

6月5日に「拾っていただき、このようなチャンスをいただき、感謝をしています。また、ここまでサポートをしてくれた皆様、応援していただいた皆様にも感謝の気持ちで一杯です。ここからはチームのために力となれるように今やれることを精一杯、やっていきたいと思います」と、支配下選手登録を勝ち取った。

同日の巨人戦、7回の守備から途中出場し、移籍後初出場を果たすと、「すごいですね。声量がすごいなと思います」と、6月10日の中日戦でZOZOマリンスタジアムデビュー。

13日のDeNA戦で、0－10の3回二死走者なしの第1打席、篠木健太郎が2ボール2ストライクから投じた5球目のストレートをセンター前に弾き返す安打を放つと、続く打席でもレフト前に安打を放ちマルチ安打をマーク。

「ファームではやれてたんですけど、一軍では違うなと感じています。キレであったり、コントロールであったりが違うと感じますね」

同日移籍後初安打を含む複数安打を放ったが、6月14日に一軍登録を抹消。6月30日のオイシックス戦で4安打、7月4日のヤクルト二軍戦で3安打するなど、11試合に出場して、打率.478と打ちまくり、7月10日に一軍の舞台に戻ってきた。

1度目の昇格の時はスタメン出場がなかったが、7月10日に再昇格してからは7月11日のオリックス戦で移籍後初スタメン出場を果たすと、友杉篤輝が一軍登録抹消された後はショートでのスタメン出場機会を増やす。

現在3試合連続安打中で、7月は14試合に出場して打率.286。昇格直後は一軍と二軍で投手のコントロール、キレが違うと話していた打撃も「だいぶ慣れてきた感じがあります」と、しっかりとアジャスト。

9番で出場することが多く、上位に繋ぐ大事な打順を任されている。「自分のスイングをしようと。9番とかあまり意識せずに自分のスイングをすることを意識しています」とキッパリ。

ショートの守備でも、7月26日のオリックス戦、2－0の4回無死一、二塁で森友哉のレフトとショートの間に落ちそうな打球を倒れ込みながらキャッチし、飛び出していた二塁走者・西川龍馬を刺した。

「だいぶ慣れてきましたね。久々に守っているんですけど、膝もだいぶよくなってきたので、はい」

再昇格してからは、役割を果たしているように見える。「果たせているかどうかは終わってみないとわからないので、とにかく必死に自分の役割をやっていくことだけ準備してやっています」。

その準備については「試合で結果を残すための準備。体をしっかり良い状態に持っていくことは常に意識しています」と明かした。

「とにかくこの夏、しっかり結果を出して。獲ってもらったので恩返しができるように。もっとこれからよくなっていくと思います」。後半戦は、本領を発揮していく。

取材・文＝岩下雄太